1月29日、東京・台東区と羽田空港で、相次いで巨額の現金が狙われる強盗事件が発生しました。台東区では、日本人を含む中国人ら7人が、所持していた約4億2000万円が入ったとみられる3つのスーツケースが奪われ…。羽田空港第3ターミナルの駐車場では、日本人男性4人が4人組に襲われました。車には現金約1億9000万円が入ったスーツケースが積まれていましたが、4人組は何も奪わず現場から逃走したといいます。上野の事件も、羽田の