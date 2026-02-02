ユニットコムは2月2日、日本全国のパソコン工房店舗で使える「サポートサービスeチケット」を発売した。店舗に加えて、WEB通販サイトでも購入できる。パソコン工房、パーツ取り付け・交換等を各地の店舗で代行してもらえるチケット発売「WEB通販でPCパーツを購入したが、取り付けが不安。専門店に代行してほしい」という需要をうけて、作業賃をチケットとして事前に購入できるようになったというもの。チケットの種類に応じて各種P