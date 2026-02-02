【PlayStation 部品販売サービス】 2月27日18時 終了予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、オンラインサービス「PlayStation 部品販売サービス」を2月27日18時をもって終了する。 「PlayStation 部品販売サービス」は、ゲーム機本体や周辺機器における「お客様ご自身で安全にお取り替えいただける部品」の販売を行なうオンラインサ&#1254