ドジャースが韓国ＫＢＯリーグから先発左腕を獲得したという。米メディア「ジャスト・ベースボール」のアラム・レイトン記者が１日（日本時間２日）、自身のＸに「ドジャースと左投手コール・アービンはマイナーリーグの契約に合意した」と投稿した。３２歳のアービンは２０１９年にフィリーズでメジャーデビュー。２１年にはアスレチックスの先発として２桁勝利（１０勝１５敗）をマークし、その後はオリオールズ、ツインズを