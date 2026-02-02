コメディアンのアン・ヨンミが第2子を授かった。アン・ヨンミは2月2日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『2時だ、アン・ヨンミです』で妊娠を直接発表した。【写真】アン・ヨンミ、“Fワード”連発で処分番組内で彼女は、「先週、リスナーの方から『妊娠しているのでは？』という書き込みがありましたが、その通りです。現在、妊娠中期に入りました。高齢出産ということもあり、安定期に入るまで慎重に過ごしていましたが