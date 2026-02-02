国内外の主要都市でライブパーティーを開催中のSEVENTEENのエスクプス×ミンギュが、チケットの完売続出を受け、追加公演の開催を電撃決定した。2月2日、所属事務所のPLEDISエンターテインメントによると、エスクプス×ミンギュは4月24日、カオシュンアリーナ（高雄アリーナ）にて「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG」を追加開催する。【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショット当初は4月25〜26日の2日間を