「Liberato(リベラート)」は、畳の素材として知られる「い草」をブレンドした新商品『畳グリーンティー』(2g×7包入り、税込1,430円)を新発売する。販売先は、Liberato TOKYO、Liberato 公式サイト、Makuake(先行販売)。日本一の「い草」産地･熊本県八代市の「い草」と、オーガニック茶葉をティーバッグに詰め、淡い若草色とほのかな甘み、清らかな香りが広がる緑茶に仕立てた。和紙風の素材にミニマルなイラストを描いた上質感の