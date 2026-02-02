「あなたの個性を光らせる、SUV.」をコンセプトに、都会的でシックに仕立てたモデル MINIカントリーマンDシャドー・エディション｜MINI Countryman D Shadow Edition MINIカントリーマンに新たな選択肢が登場した。「シャドー・エディション」だ。ベースとなっているのは、MINIカントリーマンのラインナップにおいて最も人気の高いディーゼル仕様「MINIカントリーマンD」で、