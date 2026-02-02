【新華社武漢2月2日】中国では春節（旧正月、今年は2月17日）の帰省や旅行に伴う特別輸送態勢「春運」が2日、初日を迎えた。湖北省武漢市の高速鉄道車両基地では、出発準備を終えた車両が整然と並んでいる。「春運」期間は3月13日まで続く。（記者/饒饒、方亜東）