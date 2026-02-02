元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日、自身のインスタグラムを更新。「久々にパーマかけた」と明かし、パーマをあてたイメチェンショットを披露した。【写真】「よりキレイになりましたね」「可愛い」久しぶりのパーマで“イメチェン”した北斗晶※2枚目投稿では、ミディアムヘアにパーマをあてた最新ショットや美容室での写真をアップ。北斗は「大して変わらなかった」「イメチェン失敗」と自虐的につづったが、