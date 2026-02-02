毎年楽しみにしている人も多い、サーティワンのひなまつり企画が2026年も開催決定。今回は、昨年初登場して話題を集めたサンリオキャラクターズのひなだんかざりが、さらに豪華になって帰ってきます♪春らしいパステルカラーと愛らしいキャラクターたちが並ぶ姿は、思わず写真に収めたくなる可愛さ。お祝いの席はもちろん、家族や友だちとのひなまつりにもぴったりな、この時期だけの特別なアイスクリ