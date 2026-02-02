ジャングルポケット太田博久（42）が2日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。妻でモデルでタレント近藤千尋と共演したい案件について話した。MC神田愛花から「奥さまにお会いしてますが、なかなか太田さんにはお会いできないので、お二人会話が多いと思うんですけど『あのCM出ようよ』っていっているCMあるっぽい」と質問されて、太田は「△」の札を掲げた。「これ、やっぱり、CMっておっしゃったじゃな