女優土屋太鳳（31）が2日、東京・GINZA SIXの観世能楽堂で、新作ゲーム「仁王3」（6日発売）完成発表会に登壇した。戦国時代を舞台に武士や妖怪たちと戦う、全世界累計850万本を超える人気アクションRPG。土屋は卑弥呼役で出演し、この日は能楽堂の舞台に赤い和装で登場。「顔をたくさんスキャンして、声もたくさん吹き込んだ。リアルに感じました」と振り返り、「卑弥呼は歴史上でもとても謎に包まれた存在で、皆さんにとってもそ