東京証券取引所週明け2日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続落した。終値は前週末比667円67銭安の5万2655円18銭。朝方は円安ドル高の進行を好感した買い注文が先行し、一時は900円超上昇したが、株価水準が高い半導体関連株の一角が大きく値下がりし、値動きが荒い不安定な相場展開となった。東証株価指数（TOPIX）は30.19ポイント安の3536.13。出来高は24億7893万株だった。前週末の米国市場で主要な株価指数が軒並