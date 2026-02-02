俳優の鈴木福(21)が2日放送のTOKYOFM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜後1・00）に出演。ずっと聞き続けているというお気に入りのアイドルソングを明かした。番組で鈴木は、AKB48の「GIVE ME FIVE！」をリクエスト。「一時はアラームにもしていた」というお気に入りの楽曲で、その理由について「最初は僕が小学生の時に聞いたんですけど、お仕事で番組に出演する時はメンバーの方とご一緒することも多かった