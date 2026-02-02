中国で2026年の鉄道「春運（春節帰省ラッシュ対策体制）」が2月2日にスタートしました。春運は3月13日までの40日間に及び、全国の鉄道輸送旅客数は延べ5億4000万人に達する見込みで、1日平均では前年同期比5．0％増の延べ1348万人となる見通しです。中国鉄道の旅客サービスを提供するスマホアプリ「中国鉄路12306」では、乗客が誤って購入した乗車券の期間限定無料払い戻しサービスを提供しており、支払い完了から30分以内で発車ま