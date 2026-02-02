断続的に降り続く雪の影響で、新庄市と酒田市を結ぶ国道４７号は、車のスタックや接触事故などの影響で渋滞が発生し、全面通行止めとなっています。 【写真を見る】国道47号通行止め区間拡大大雪のスタックなどで大渋滞発生…午後5時に通行止め規制解除を目指し除雪作業中（山形） 現在通行止め区間は新庄市升形から庄内町清川に拡大され、除雪作業が行われています。作業にあたる国土交通省は、きょう午後５時の通行止め規制