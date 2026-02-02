山形県内では、雪害事故が相次いで発生しています。 新庄市では除雪中に転倒した女性が背骨を折る大けがをしました。 消防や警察によりますと、新庄市金沢で午前６時すぎ、「除雪中に転倒して腰の痛みを訴えている」などと消防に通報がありました。 転倒したのは６２歳の女性でスノーダンプで除雪作業をしていた際、足を滑らせ転倒したということです。 女性は病院に搬送されましたが、背骨を折る大けがをしました。 ま