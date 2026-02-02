「不適切行為」で停職1か月 児童相談所に勤める60代男性職員が、児童に暴言などの不適切行為をしたとして停職処分となりました。 2月2日付で停職1か月の処分を受けたのは、熊本市「こども局 児童相談所 一時保護所」で夜間生活支援員（会計年度任用職員）として働く、男性職員（61）です。 熊本市によりますと、去年10月8日、一時保護所に入所する子ども12人が、この職員からの被害を訴えたことで調査が始まりました。 その結