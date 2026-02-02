ビリー・アイリッシュ（24）が1日（日本時間2日）、米ロサンゼルスで開催された米音楽界最高の栄誉とされる第68回グラミー賞で、移民・税関捜査局（ICE）を痛烈に批判した。アイリッシュは、「ワイルドフラワー」で同賞を受賞、スピーチで「奪われた土地に不法な人間は存在しない」と話し「くたばれICE」と締めると、会場からは大きな拍手が起こった。また、ラテン音楽の最優秀アーバン・ミュージック・アルバム賞を獲得した米自