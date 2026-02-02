岡山労働基準監督署 岡山労働基準監督署は2月2日、6人の従業員に2カ月分の賃金、合わせて約294万円を支払わなかったとして、岡山市南区の食品卸売会社と代表取締役の男(74)を最低賃金法違反の疑いで書類送検しました。 岡山労働基準監督署によりますと、この会社は2025年の3月分と4月分の賃金を支払わなかった疑いがもたれています。最低賃金法では労働者に対し、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないと規定され