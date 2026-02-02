【英国】 ネーションワイド住宅価格指数（1月）16:00 予想0.2%前回-0.4%（前月比) 予想0.7%前回0.6%（前年比) 製造業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（1月）18:30 予想51.6前回51.6 【ユーロ圏】 ドイツ小売売上高（12月）16:00 予想0.1%前回-0.3%（-0.6%から修正）（前月比) 予想N/A前回-1.4%（-1.8%から修正）（前年比) ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）