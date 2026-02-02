タレント上沼恵美子（70）が2日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）に出演。自身の芸歴を振り返った。1993年に放送スタートした同番組の歴史を振り返り、上沼は「この番組は20年とか25年とか、もう分からへんねん、これだけ年いってきたら」と嘆きつつ、「朝日放送さんは独身時代からずっとやらせていただいてるから。ほんで切れたことがないんよね」と振り返った。そして「毎日放送はヤングタウンって独身で