6月11日開幕のW杯北中米大会で優勝を目指す日本代表の森保一監督（57）が2日、欧州視察から帰国した。羽田空港で取材に応じ、長期離脱から復帰したDF冨安健洋（27＝アヤックス）に言及。3月下旬にスコットランド、イングランドと強化試合を行う欧州遠征を控える中「（選出するかどうかは）最終的にコンディションを見極めて最終的に決めたい。90分出てもらえることが確認できればもちろんいいが、ピンポイントでも戦力になり得