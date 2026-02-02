デニムブランド・Leeの名品「Lee 101」が、2026年に誕生101周年を迎える。これを記念した「Lee 101 101st ANNIVERSARY」コレクションが、2月1日に発売され、アンバサダーとして俳優の窪塚洋介（46）と窪塚愛流（22）が親子そろって起用された。【全身ショット】カッコイイ！「Lee 101 101stアンバサダー」窪塚愛流と窪塚洋介Leeは1889年にアメリカで創業し、1925年にスタイルナンバー「101（ONE-O-ONE）」を発表。「Lee COWBOY