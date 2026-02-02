Jリーグは2日、東京・MUFG国立で百年構想リーグ開幕に向けたイベントを行い、初代チェアマンの川淵三郎氏（89）が野々村芳和チェアマン（53）とのトークセッションに登壇した。93年のJリーグ創設に尽力した川淵氏は「世界で一番人気のあるスポーツが日本で人気がないということは、やり方によっては成功するんじゃないかと。これに人生を懸けようと思ったのが51歳の時でした」と当時を回顧。「当時はバブルの頂点で、企業も各