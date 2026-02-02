群馬県桐生市の信用金庫にきょう2日昼過ぎ、男が押し入り現金が奪われる強盗事件がありました。男は不審な箱を置いて逃走していて警察は危険物かどうか確認するとともに男の行方を追っています。午後1時前、桐生市の桐生信用金庫梅田出張所に男が押し入り、窓口を乗り越えてカウンター内に入り込み、女性従業員に対し「お金を出せ。早くしろ」などと言って現金を奪って逃走しました。警察によりますと男は黒色の目出し帽をかぶり、