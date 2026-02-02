トルコで長距離バスが道路から転落して10人が死亡し、20人以上がけがをしました。スピードを出し過ぎてカーブを曲がり切れなかった可能性があります。【映像】道路から崖下に転落したバス（実際の様子）トルコ南部のアンタルヤで1日、乗客34人が乗った長距離バスが高速道路の進入路から崖下に転落しました。現地メディアは運転手を含む10人が死亡し、20人以上がけがをしたと伝えています。このうち7人は手足を切断するなど重