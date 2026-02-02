きょう午後、群馬県桐生市の信用金庫に男が押し入り、現金を奪って逃走しました。警察は強盗事件として、男の行方を追っています。【写真を見る】【速報】群馬・桐生市内の信用金庫で強盗目出し帽の男が現金奪って逃走中現場には箱のような不審物を放置警察によりますと、午後1時ごろ、桐生市の信用金庫で「強盗が発生した」と関係者の女性から110番通報がありました。男は1人で来店すると、窓口を乗り越えてカウンター内部に