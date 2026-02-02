「LUNASEA」ギタリスト・INORAN（55）が2日、自身のインスタグラムを更新。メキシコのテキーラ蒸留所「CasaTierraCobriza（カサ・ティエラ・コブリサ）」のグローバルアンバサダーに就任したことを報告した。INORANはメキシコで行われたアンバサダー任命式での写真を公開。任命証書を受け取り「満月の日に発表出来たことにも運命を感じています。音楽もテキーラも、すべてのみんなに愛が降り注ぎますように、頑張ります