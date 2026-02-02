南鳥島沖で行われているレアアースを採取する試験で、探査船が水深6000メートルからレアアースを含んだ泥の回収に成功したことがわかりました。【映像】静岡・清水港から出港する「ちきゅう」（実際の様子）尾崎官房副長官「地球深部探査船『ちきゅう』がレアアース泥の回収に成功したということは承知しております。これは大変うれしいこと」JAMSTEC＝海洋開発研究機構の探査船「ちきゅう」が、日本最東端の南鳥島近海で水深