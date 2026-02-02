上昇基調が続いていた金が一転、大幅な下落です。田中貴金属工業の金の店頭小売価格は2日午後2時時点で、1グラムあたり2万6057円となりました。先週末、初めて3万円台をつけてから3500円を超えての下落です。先週末にアメリカのトランプ大統領がFRB（連邦準備制度理事会）の次期議長にケビン・ウォーシュ元理事を指名したことで、アメリカの利下げペースが不透明になったとの観測が広がり、金を売る動きが優勢になりました。市場関