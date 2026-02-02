2026年4月24日（金）にデビューする、南海電鉄の新観光列車「GRAN 天空（グラン テンクウ）」――その4号車で提供する「春・夏」食事メニューが決定しました。「グランシート」「グランシート プラス」の乗客を対象に、運行時間に合わせてモーニング、ランチ、アフタヌーンティーの3種類を提供します。【参考】南海電鉄の新観光列車「GRAN 天空」2026年4月24日デビュー！ 豪華シートや食事プランも発表（※2025年11月掲載）https:/