日本バスケットボール協会（JBA）は2月2日、『FIBA 3x3アジアカップ2026』へ向け第1次選考合宿参加メンバー16名を発表した。 前回大会に参加した出羽崚一、小澤崚、井後健矢、仲西佑起に加え、『FIBA 3×3 World Tour』などの国際大会や、2月21日・22日に横浜BUNTAIでファイナルを迎える「第11回 3×3日本選手権」、U23世代が競い合う「3×3 JAPAN TOUR 2025」など国内外で活躍する選手を招集し、大会へ向けた