マクニカホールディングスが後場終盤になって下げ幅を拡大している。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を４２０億円から４００億円（前期比０．９％増）へ下方修正したことが嫌気されている。 集積回路及び電子デバイスその他事業において、ＡＩサーバー向け需要が国内外で増加したことに加え、海外市場で新たな商流獲得が進んでいることから売上高は１兆５００億円から１兆２