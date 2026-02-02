小野薬品工業＝後場上げ幅拡大し新高値。午後０時３０分ごろに発表した第３四半期累計（４～１２月）連結決算が、売上高３９７０億３６００万円（前年同期比６．０％増）、営業利益８８２億９２００万円（同２４．８％増）、純利益６８９億４９００万円（同２１．８％増）と大幅増益となったことが好感されている。競争環境の激化などで抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」が減収となり、国内売上高は減少したものの、糖尿病