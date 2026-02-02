２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円８９銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１円１０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８３円５５銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前８時過ぎに１５５円５０銭台までドル高・円安が進行した。高市首相が１月３１日に「円安で外為特会の運用がホクホク」などと発言したことから、市場では