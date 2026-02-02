Mr.Childrenの公式Instagramが更新され、『ミュージックステーション』に出演した際のオフショットが公開された。 【写真】『ミュージックステーション』出演後のリラックスしたショットを公開したMr.Children ■4年ぶりの『Mステ』が終わり、4人ともニッコリ笑顔 1月30日に放送されたテレビ朝日の音楽番組『ミュージックステーション』に、Mr.Childrenが約4年ぶりとなる出演を果たした。