2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ26991083.9 46990 ２. 純金信託10127340.3 21235 ３. 日経Ｄインバ 40803 150.25267 ４. 野村日経平均 2979093.8 54750