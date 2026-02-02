2日の日経平均株価は前週末比667.67円（-1.25％）安の5万2655.18円と続落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は516、値下がりは1029、変わらずは49と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は320.89円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が165.46円、ＳＢＧ が130.76円、レーザーテク が67.92円、コナミＧ が38.11円と並んだ。 プラス寄与