2日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数229、値下がり銘柄数344と、値下がりが優勢だった。 個別ではククレブ・アドバイザーズ、イメージ情報開発、ＶＡＬＵＥＮＥＸ、窪田製薬ホールディングス、アーキテクツ・スタジオ・ジャパンがストップ高。ビーマップは一時ストップ高と値を飛ばした。グリーンエナジー＆カンパニー、アストロスケールホー