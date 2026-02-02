ヤマハ発動機 [東証Ｐ] が2月2日大引け後(15:30)に業績・配当修正(国際会計基準=IFRS)を発表。25年12月期の連結最終利益を従来予想の450億円→165億円(前の期は1080億円)に63.3％下方修正し、減益率が58.4％減→84.7％減に拡大する見通しとなった。ただ、通期の連結営業利益は従来予想の1200億円→1260億円(前の期は1815億円)に5.0％上方修正し、減益率が33.9％減→30.6％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下