2日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比20.1％増の6866億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同84.8％増の4173億円だった。 個別ではトップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ 、ｉシェアーズ米国高配当株ＥＴＦ 、ＮＥＸＴＦＵＮＤＳ野村株主還元７０ 、業界改革厳選ＥＴＦ