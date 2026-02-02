明日2月3日（火）よる9時 日本テレビ系で放送の「ザ！世界仰天ニュース」2時間スペシャル。ゲストは成田凌、渡辺満里奈、影山優佳、小峠英二（バイきんぐ）、村上佳菜子、安斉星来、アン ミカ、おたけ（ジャングルポケット）。VTRでは、連続放火犯の心の闇に迫る。手紙に放火をやめられない心の闇をつづった連続放火犯の男。その始まりは落ち葉を燃やしてみたこと。いじめ、孤独、ストレス、そして興奮…なぜ連続放火に発展したの