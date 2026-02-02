お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコ（61）が2日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。前日の投稿で米ロサンゼルスで開催されているグラミー賞会場に訪れていることを報告していたモモコ。この日は「グラミー賞になんと今回は、次男も行かせて貰いました！専属通訳助かります」つづり、次男・政之助さんとの2ショットを投稿した。モモコは1992年に一般男性と結婚し、95年に長男、99年に次男、2002年に長