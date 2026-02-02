明石家さんま（70）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。長男二千翔（にちか）さん（40）の結婚式について語った。さんまは「結婚式のときに、出れないと思ってたんですよ。もう離婚もしてるし行けないだろうと思っていたら二千翔から連絡くれて『どうしても来てくれ』と。行かしていただいて」と出席した経緯を明かした。また、二千翔さんから「父親の場所でスピーチしてほ