ドン・キホーテは2月2日、同社の「情熱価格」ブランド新製品として、ダイヤル操作を採用したドラム式洗濯乾燥機を発表した。全国のドン・キホーテ系列店舗（一部店舗を除く）で、2月20日から順次発売する。価格は87,890円。ドラム式洗濯乾燥機（PJWMD-D1050-WH）大型の操作ダイヤルを備えた、低価格のドラム式洗濯乾燥機。ドラム式洗濯乾燥機の操作はタッチボタン式が主流だが、見やすさと使いやすさの両面から直感操作できるダイ