Amazonでは2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。 家電で人気のアイリスオーヤマもセール品を販売。「AZKFK-202-W」は、11％オフの10,480円（税込）で販売中です。 アイリスオーヤマ ふとん乾燥機 カラリエ ツインノズル