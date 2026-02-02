宮野真守、WEST.神山智洋、古田新太らが出演する2026年劇団☆新感線46周年興行・夏公演 SHINKANSEN☆RSP怪奇骨董音楽劇『アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜』が、東京・EX THEATER ARIAKE（東京ドリームパーク内）にて6月12日〜7月12日、福岡・キャナルシティ劇場にて7月24日〜8月8日、大阪・フェスティバルホールにて8月20日〜30日に上演されることが決定。併せて、キャストが発表され、宮野、神山、古田の撮り