映画『ホーム・アローン』の母親役や、エミー賞を総なめにした『シッツ・クリーク』などで知られる俳優のキャサリン・オハラさんが、現地時間1月30日、米カリフォルニア州ロサンゼルスの自宅で亡くなった。71歳だった。突然の訃報に、マコーレー・カルキンら関係者が追悼のコメントを寄せている。【写真】笑顔のキャサリンさんが素敵マコーレー・カルキンらが思い出の写真とともに追悼カナダ・トロント出身のキャサリンさん